В Симферополе неизвестные штурмовали воинскую часть ВВ МВД

Сегодня ночью в Симферополе неизвестные пытались на микроавтобусе протаранить ворота КПП воинской части 3009 внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе внутренних войск Министерства внутренних дел Украины

«Этой ночью к баррикадам на контрольно-пропускном пункте воинской части 3009 (Симферополь) на грузовом автомобиле «Соболь» подъехали неизвестные и затеяли драку с активистами, которые охраняли баррикаду, начали таранить ворота КПП», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что «о возникновении конфликтной ситуации наряд КПП доложил оперативному дежурному воинской части. Для недопущения прорыва агрессивных людей на территорию подразделения водитель дежурного автомобиля заблокировал ворота с противоположной стороны, сдержав удар автомобиля «Соболь».

После этого «правонарушители, осознав, что проехать не удастся, вышли из авто и начали ломать двери КПП. В адрес военных правоохранителей раздавались призывы сложить оружие и перейти на сторону РФ. После того, как военнослужащие не отреагировали на провокационное обращение, один из мужчин достал удостоверение военнослужащего ВМС России, начал хвастаться высокими льготами российских военных и выкрикивать оскорбительные слова в адрес правоохранителей» , - сообщили в пресс-службе.

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Наряд милиции, который прибыл по вызову «102», после непродолжительных переговоров с правонарушителями, уехал с места происшествия, а сами активисты скрылись в неизвестном направлении, отмечается в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что «несмотря на давление политиков, иностранных силовиков и активистов военнослужащие внутренних войск проявляют выдержку, мужество, неподкупность, и как патриоты Украины - не предают воинскую присягу».