Европа может привлечь Берлускони как посредника с Россией в вопросе Крыма

Об этом в интервью итальянскому интернет-изданию Affaritaliani.it заявил заместитель председателя Еврокомиссии Антонио Таяни, сообщает РИА «Новости».

Во многом благодаря участию Берлускони, считает еврокомиссар, Европе удалось посодействовать урегулированию грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году. Аналогичную роль переговорщика от Европы, по мнению Таяни, Берлускони может сыграть и в этот раз.

«Если он (Путин - УНИАН) его (Берлускони - УНИАН) послушает, то это может сработать. Это должен быть согласованный шаг, который Берлускони, безусловно, может сделать», - сказал он.