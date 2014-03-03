Европа может привлечь Берлускони как посредника с Россией в вопросе Крыма
22:24, 03 марта 2014Политика
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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони мог бы провести переговоры с Россией по ситуации в Украине
Берлускони / REUTERS
Об этом в интервью итальянскому интернет-изданию Affaritaliani.it заявил заместитель председателя Еврокомиссии Антонио Таяни, сообщает РИА «Новости».
Во многом благодаря участию Берлускони, считает еврокомиссар, Европе удалось посодействовать урегулированию грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году. Аналогичную роль переговорщика от Европы, по мнению Таяни, Берлускони может сыграть и в этот раз.
«Если он (Путин - УНИАН) его (Берлускони - УНИАН) послушает, то это может сработать. Это должен быть согласованный шаг, который Берлускони, безусловно, может сделать», - сказал он.
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