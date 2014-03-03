НАТО и ЕС пока не хотят вводить войска в Украину

Пока они концентрируются на дипломатическом решении ситуации в Крыму, заявил во время встречи с премьер-министром Украины глава министерства иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

«Пока мы рассматриваем только дипломатические методы сотрудничества как по линии НАТО, так и по линии ЕС, - сказал Хейг. - Пока мы концентрируемся на дипломатическом и экономическом давлении».

Читайте такжеNYT: Меркель пожаловалась Обаме, что Путин "потерял связь с реальностью"По словам Хейга, консультации ведутся сегодня очень активно, и с Россией в частности. «Мы выступаем за консультации в рамках Будапештского меморандума. Дипломатическая активность будет очень высокой в эти дни, - сказал Хейг. - Если ситуация не будет решена, будут другие последствия и другая цена. Я не говорю о том, какими будут последствия - потому что ситуация меняется, и мы будем исходить из того, что будет происходить в ближайшие дни. Но сомневаться не надо: мы все воспринимаем очень серьезно».

При этом, отвечая на вопрос о том, какими могут быть военные возможности, Хейг подчеркнул: «Мы не обсуждаем никаких военных возможностей и опций - мы сконцентрированы на дипломатическом и экономическом давлении».