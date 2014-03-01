Россия назвала Турчинову условия начала активной войны против Украины

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что российская сторона всячески провоцирует развертывание силового сценария для полной дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте "Батькивщины".

В частности, в сообщении отмечается, что по просьбе российской стороны состоялся телефонный разговор председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова с председателем Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергеем Нарышкиным, «в котором российский чиновник заявил о готовности осуществления военной агрессии РФ по отношению к Украине в случае, если будет применена сила "против мирных граждан Украины, которые проживают на территории Крыма и Востока".

В связи с этим, украинская сторона официально заявляет: "Мы делаем все для защиты всех украинских граждан, которые сегодня уже де-факто стали объектом агрессии со стороны российских военных и провокаторов, которые поддерживаются российской стороной".

"Мы не прибегали и не планируем прибегать к применению силы против граждан, хотя сегодня российская сторона всячески провоцирует развертывание силового сценария для полной дестабилизации ситуации в Украйне", - сказал Турчинов.

По его словам, любое применение оружия и силы против граждан "мы считаем специально подготовленными провокациями с тем, чтобы обосновать военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации".

"Украина является мирным государством, однако готова защищать свою территориальную целостность и суверенитет, о чем готовит соответствующее решение Совет национальной безопасности и обороны", - резюмировал глава парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, Совет Федерации России единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

«Рассмотрев обращение президента РФ, и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников и личного состава военного контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорам на территории Украины, Автономной Республики Крым, в соответствии с пунктом «г»части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в решении верхней палаты российского парламента.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.