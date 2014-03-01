Совет Федерации РФ разрешил Путину начать войну с Украиной
После голосования сенаторы начали аплодировать.
Совет Федерации России единогласно принял предложение президента России Владимира Путина о вводе войск в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало единогласно 90 сенаторов, принимающих участие в голосовании.
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После голосования сенаторы начали аплодировать.
«Рассмотрев обращение президента РФ. и исходя из интересов и безопасности жизни граждан РФ, наших соотечественников, и личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцирующихся в соответствии с международным договорами на территории Укрианы, Автономная Республика Крым в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: дать согласие президенту РФ на использования Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в решение верхней палаты российского парламента.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Как ранее сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.