В Харькове на здании ОГА установили российский флаг

В Харькове на здании ОГА, что на улице Сумской, установили российский флаг.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько молодых людей ходят по крыше ОГА и размахивают еще одним российским флагом.

В это время участники штурма ОГА вывели из помещения нескольких активистов, которые баррикадировались в здании, и привели их на сцену, с которой перед этим выступали митингующие перед участниками митинга в поддержку городской власти и “порядка в стране”.

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Молодые люди, которые охраняют евромайдановцев на сцене, заверяют, что самосуда не будет.

Кроме того, людей призывают двигаться к бойцовскому клубу “Оплот”, который ночью заняли активисты “Правого сектора” и самообороны Евромайдана.

К сцене на площадь Свободы, где находится несколько активистов Евромайдана, подъехали машины «скорой».

С крыши ОГА участники штурма запускают салют.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате штурма здания областной государственной администрации, где перед этим забаррикадировались активисты Евромайдана, пострадали несколько десятков человек.

Пострадавших активистов из здания ОГА выводили работники милиции. Наиболее пострадавших уже забрала «скорая помощь».

Участники штурма и люди, которые собрались возле ОГА, кричали “фашисты!” активистам Евромайдана, которых к врачам вели милиционеры. Некоторые пытался ударить раненых активистов. Среди травмированных также есть участники штурма.