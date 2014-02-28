Опубликовано видео, как захватывали парламент Крыма

На этих кадрах видно, как в здание заходят люди в камуфляже и с оружием. Перед тем, как войти, они бросили внутрь, судя по всему, светошумовую гранату.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля группой неизвестных вооруженных людей были захвачены здания парламента и правительства Крыма, после чего над ними были подняты российские флаги.

После захвата в здание были пропущены ряд депутатов, которые провели внеочередную сессию, которые назначили референдум по статусу Крыма, отправили в отставку правительство во главе с Анатолием Могилевым и избрали нового премьера Сергея Аксенова. Он в свою очередь выступил с заявлением, что считает Януковича действующим президентом Украины.