В Симферополе захватили здания парламента и правительства Крыма

Об этом сообщил лидер меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

" Позвонили ... Сообщили , что здания Верховной Рады Крыма и Совета министров Крыма заняты вооруженными людьми в униформе без опознавательных знаков. Их требования пока не выставлены" , - написал Чубаров на своей странице в соцсети " Фейсбук" .

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Информацию о захвате двух зданий подтвердили УНИАН очевидцы , которые сейчас находятся в центре города.