В Симферополе захватили здания парламента и правительства Крыма
07:53, 27 февраля 2014Политика
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Неизвестные с оружием сегодня ночью захватили здания Верховной Рады автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя.
Рефат Чубаров
Об этом сообщил лидер меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
" Позвонили ... Сообщили , что здания Верховной Рады Крыма и Совета министров Крыма заняты вооруженными людьми в униформе без опознавательных знаков. Их требования пока не выставлены" , - написал Чубаров на своей странице в соцсети " Фейсбук" .
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Информацию о захвате двух зданий подтвердили УНИАН очевидцы , которые сейчас находятся в центре города.
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