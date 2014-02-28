Куницын предостерег руководство Крыма от дальнейших провокаций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам Куницына, лица, которые нагнетают ситуацию в Крыму и устраивают провокации, должны понимать, что, пытаясь подать нынешнюю ситуацию крымчанам как благо, они тем самым несут в их дома беду.

«Группа людей, под видом попытки получить более широкие полномочия для автономии, ставят Крым на грань потери автономии. Они должны понимать, что чем дальше они нарушают Конституцию и законы, тем больше государство имеет право на легитимные шаги, начиная с того, что в Верховной Раде могут принять постановление о роспуске парламента Крыма», - отметил Куницын.

По его словам, крымские татары, которые 26 февраля проявили себя с наилучшей стороны, являются сильным фактором. «Они всегда вели себя жестко с властью. Мы оказались в уникальной ситуации времен молодой Украины: татары поступили, как государственники, когда вышли и защитили Украину», - отметил депутат.

«Я хочу остудить все горячие головы. Я готов встречаться со всеми, кроме террористов. С ними нужно разговаривать по-другому и не допустить в стране произвола. Я хочу, чтобы это услышали и Константинов, и самопровозглашенный премьер АРК Аксенов, потому что для руководства правительством Крыма нужно иметь соответствующую квалификацию и понимать степень ответственности перед людьми», - подчеркнул «ударовец».

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Куницын заметил, что нельзя сравнивать захват государственных администраций на западной Украине, когда люди были максимум с палками, с нынешним захватом здания парламента Крыма. «Это были квалифицированные, обученные люди, вооруженные современным оружием. Если проанализировать опыт Афганистана, где уже 40 лет идет война, то можно сказать, что войну начать просто, а выйти из нее практически невозможно. Это должны понимать все причастные к провокациям», - отметил Куницын.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма на внеочередной сессии 27 февраля назначила на 25 мая референдум по расширению полномочий региона, отправила в отставку председателя Совета министров АРК Анатолия Могилева и нелегитимно избрала новым премьером автономии Сергея Аксенова, который является лидером партии «Русское единство» .

Также спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов заявил, что считает Виктора Януковича действующим Президентом Украины.

Самопровозглашенный премьер АРК Аксенов также заявил, что кадровые перестановки в регионе согласованы с Януковичом, и он считает его действующим главой государства.

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Справка УНИАН. 22 февраля стало известно, что Янукович покинул свою резиденцию «Межигорье». Достоверной информации о его местонахождении до сих пор нет. В то же время источники сообщают, что он в России.

ВР отстранила Януковича от выполнения полномочий Президента Украины и приняла решение провести президентские выборы 25 мая.

Кроме того, 25 февраля Верховная Рада поддержала заявление о привлечении Януковича к международному трибуналу.

Он объявлен в международный розыск.