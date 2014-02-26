Генсек НАТО заявил, что вопрос членства Украины не является неотложным для новой власти

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Расмуссен заявил перед заседанием Североатлантического совета с участием министров обороны стран-членов Альянса и стран-партнеров.

На вопрос, должна ли Украина быть в НАТО, Расмуссен ответил: "Это должны решать украинцы. Собственно, я не думаю, что это самый неотложный приоритет новой украинской власти. Мы все помним, что мы решили на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Мы решили, что Украина будет членом НАТО, конечно, если страна этого желает и если соответствует определенным критериям".

Читайте такжеГенсек НАТО призвал остановить кровопролитие в Украине"Следовательно, Украина должна решать, но мне кажется, что есть более насущные сейчас приоритеты. Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Украиной", - добавил генсек Альянса.

Расмуссен также выразил удовлетворение прекращением насилия в Украине. "На фоне движения Украины вперед широкий политический диалог, который уважает демократические ценности, является ключом. И НАТО уважает суверенный выбор украинского народа", - сказал Расмуссен и добавил, что "НАТО является искренним другом Украины. Мы и в дальнейшем готовы помогать Украине в демократических реформах".