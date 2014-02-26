Тягнибок обещает жителям Крыма, их языковые права не будут ограничены

Обращение Тягнибока к крымчанам размещено в Интернете:

“Я хочу вас всех заверить, что, в частности мы, представители ВО “Свобода”, а также тех политических сил, которые сегодня представлены в украинском парламенте и которые сегодня имеют большинство в Верховной Раде Украины и сейчас формируют коалиционное правительство, намереваемся построить европейское, демократическое, правовое государство”, - подчеркнул он.

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По словам Тягнибока, “все эти разговоры, что какие-то эшелоны бандеровцев едут сейчас в Крым, что-то там будут громить, бить, убивать, уничтожать, перекручивать, - это все полная бессмыслица и ложь, полный бред, это попытка нас перессорить между собой”.

“Я вас заверяю: нам вместе нужно построить такое государство, где все - и украинцы, и представители других национальных меньшинств, которых много, - чтобы жили в мире и согласии, чтобы жили вместе в одной семье. И наша семья - это наша Украина”, - заявил Тягнибок.

Он заверил, что каждый сможет говорить на том языке, на котором он хочет. “Конечно, есть один государственный язык, он касается государственных органов. Но в быту никто не мешает никому обращаться на том языке, на котором ему удобно. Никто никогда не будет преследовать представителей национальных меньшинств. Никто не будет ограничивать культурные права, образовательные или любые другие, которые имеют люди, принадлежащие к другим национальностям. Хочу вас заверить, что вся та пропаганда, которая ведется сейчас, ведется только с одной целью - чтобы поссорить нас между собой, уничтожить территориальную целостность Украины, раскромсать Украину, лишить нас единства”, - подчеркнул лидер ВО “Свобода”.

При этом он подчеркнул, что “мы сильные только тогда, когда мы едины”. Тягнибок отметил необходимость сохранить Украину единой ради будущих поколений. “Я прошу вас с лояльностью и пониманием отнестись к нашим действиям, и не слушать всей той лживой пропаганды, которая сегодня ведется”, - призвал Тягнибок.