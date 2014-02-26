Экс-президент Грузии Саакашвили получил "парадоксальные" предложения от новой украинской власти

"Были парадоксальные предложения, в том числе, чтобы занять высокие официальные посты, как открыто, так и в личных беседах, но у меня, понятно, нет таких планов", - сказал грузинский политик в эфире передачи "Выбор" телекомпании "Рустави-2", передает ТСН.

По словам Саакашвили, его сердце в Украине, но существование принадлежит Грузии. "Советами, всем чем смогу помогу, но то, что они должны сделать, мы не сможем сделать, а им надо делать быстрые реформы", - сказал он.

Михаил Саакашвили добавил, что очень скучает по Грузии, но по многим причинам принял решение уехать в США.