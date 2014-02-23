Аваков заявил, что расследования действий сотрудников МВД уже начались

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Распустил коллегию МВД. Назначил новую. Назначил служебные расследования в отношении ряда сотрудников министерства и областных УВД по фактам их действий в событиях последнего времени", - написал он.

Также Аваков провел совещание с Самообороной Майдана, Правым сектором и новым руководством СБУ.

"Тема – обеспечение порядка на улицах Киева. Совместное патрулирование и охрана ключевых объектов города. Утверждены механизмы и формы взаимодействия сотрудников милиции и гражданского актива Майдана. С завтрашнего дня эти механизмы начнут реализовываться", - сообщил и.о. главы МВД.

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Аваков пообещал, что Генпрокуратура в ближайшее время предоставит более подробную информацию о прошедшем совещании на тему взаимодействие правоохранительных органов по резонансным преступлениям против народа Украины, в том числе со стороны бывших высших должностных лиц страны.

Также министр сообщил об освобождении задержанных участников протестов.

"Приняты решения об освобождении всех задержанных участников протестов последних трех дней (64 человека)", - написал Аваков.