Аваков заявляет, что ситуация в Харькове находится под контролем

Об этом Украинской правде заявил временный глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, сейчас ситуация стабильная, милиция вмешалась в ситуацию и контролирует ее.

Аваков рассказал, что в ОГА находятся несколько десятков майдановцев. Членов "Оплота" на площади - около 60 человек.

Их разделяют около 130 милиционеров.

Читайте такжеВ Харькове титушки штурмуют ОГА, в которой закрылись майдановцы - журналистАваков заверил, что если "Оплот" будет и впредь вести себя агрессивно, попытается атаковать демонстрантов, то милиция сможет нейтрализовать опасность.

На своем Facebook Аваков пообещал, что в ближайшее время проведет проверку действий и призывов лидера "Оплота" Евгения Жилина.

"Относительно заявлений Жилина и его организации - разберемся, по полочкам, спокойно. Но справедливо. И с его желанием убивать и отрезать уши тоже... Прямо завтра попрошу провести проверку - может все что он говорит - можно? Наверное, нет", - написал он.