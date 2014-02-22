Соглашение с Януковичем имело около 50 вариантов - Сикорский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вчера на пресс-конференции в Варшаве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, при посредничестве которого в Киеве проходила подготовка этого соглашения между Президентом и оппозицией.

”На последней прямой мы могли не иметь соглашения. Текст мы закрыли на рассвете, но Виталий Кличко сказал, что у него будет с ним серьезная политическая проблема, потому что будет вынужден убедить своих сторонников и Майдан в том, чтобы принять понимание”, - рассказал Сикорский, отметив, что переговоры с Януковичем продолжались около 10 часов и было около 50 вариантов этого соглашения.

Сикорский, что сначала документ планировалось подписать в 12.00, но в это время представители оппозиции не появились в Администрации Президента.

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По его словам, именно тогда его и министра иностранных дел Германии попросили приехать на разговор с представителями Совета Майдана, отметив, что ”ситуация сложная”.

Сикорский сказал, что ему и Франку-Вальтеру Штайнмайеру после двух выступлений и оживленной дискуссии” удалось убедить участников Совета Майдана поддержать этот документ.

Через час после того, как мы вернулись в Администрацию Президента, мы получили сообщение о голосовании, и если утром Кличко не имел большинства, то на этот раз 34 проголосовали”за”, а двое ”против” понимания”, - рассказал польский министр, отметив, что собственно на этой встрече он сказал о реальной возможности введения чрезвычайного положения и последующих смертях активистов.

Глава МИД Польши добавил, что напомнил об опыте польской ”Солидарности” и введения чрезвычайного положения в Польше, которые свидетельствуют о том, что ”можно переоценить свои силы и проиграть”.