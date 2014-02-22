К расстрелу из снайперских винтовок имеет отношение лично командующий ВВ - Москаль

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль.

По его словам, временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов во время событий, связанных с массовыми акциями общественно - политического протеста (ВСК ) получила соответствующее свидетельство.

«Подразделение относится к Крымскому территориальному управлению внутренних войск и его руководителем является полковник Сергей Асавалюк . Бойцы именно этого подразделения были отсняты на видео журналистами, а их радиопереговоры записаны», - сказал Москаль.

Он отметил , что «командование внутренних войск закупило у украинской фирмы «Тактические системы» для нужд этого подразделения 80 снайперских винтовок типа АВК производства Англии. Данные об этом есть в «Вестнике государственных закупок Украины».

Москаль направил обращение генпрокурору Виктору Пшонке с требованием изъять в рамках уголовного производства данные винтовки и назначить баллистические экспертизы, чтобы выяснить их причастность к оружию, из которого стреляли по митингующим 20 февраля.

Политик просит также изъять всю документацию спецподразделения, установить, где каждый из снайперов находился 20 февраля и назначить экспертизу для идентификации голосов, которые вели между собой радиопереговоры. А на период проведения уголовного производства отстранить от занимаемой должности командующего внутренних войск.