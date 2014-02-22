К расстрелу из снайперских винтовок имеет отношение лично командующий ВВ - Москаль

00:40, 22 февраля 2014
Политика
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К расстрелу митингующих из снайперских винтовок имеет отношение спецподразделение, созданное лично командующим внутренних войск Украины Станиславом Шуляком.

Генадій Москаль

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль.

По его словам, временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов во время событий, связанных с массовыми акциями общественно - политического протеста (ВСК ) получила соответствующее свидетельство.

«Подразделение относится к Крымскому территориальному управлению внутренних войск и его руководителем является полковник Сергей Асавалюк . Бойцы именно этого подразделения были отсняты на видео журналистами, а их радиопереговоры записаны», - сказал Москаль.

Он отметил , что «командование внутренних войск закупило у украинской фирмы «Тактические системы» для нужд этого подразделения 80 снайперских винтовок типа АВК производства Англии. Данные об этом есть в «Вестнике государственных закупок Украины».

Москаль направил обращение генпрокурору Виктору Пшонке с требованием изъять в рамках уголовного производства данные винтовки и назначить баллистические экспертизы, чтобы выяснить их причастность к оружию, из которого стреляли по митингующим 20 февраля.

Политик просит также изъять всю документацию спецподразделения, установить, где каждый из снайперов находился 20 февраля и назначить экспертизу для идентификации голосов, которые вели между собой радиопереговоры. А на период проведения уголовного производства отстранить от занимаемой должности командующего внутренних войск.

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