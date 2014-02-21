Дочь Тимошенко призывает ЕС немедленно имплементировать санкции к Януковичу

”Времени для проволочек не осталось. Я призываю ЕС немедленно начать процесс имплементации санкций. Главное сейчас прекратить кровопролитие. Виновные должны быть наказаны”, - сказала юлия Тимошенко сегодня на встрече в Италии с вице-президентом Европарламента Джанни Питтеллой и спикером парламента Италии Лаурой Болдрини.

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Как сообщается, Пителла и Болдрини заявили, что они шокированы событиями в Украине и призвали режим Януковича быстрее выполнить достигнутые договоренности. ”Мы глубоко взволнованы происходящим в Украине. То, что произошло, является недопустимым”, - подчеркнула Болдрини.

По ее словам, европарламентарии будут внимательно следить за выполнением достигнутых договоренностей.

Болдрини также выразила поддержку и солидарность с Юлией Тимошенко. ”Мы в ЕС настаиваем на немедленном освобождении и полной политической реабилитации Юлии Тимошенко”, - заявила спикер парламента Италии.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз начал работу над внедрением адресных санкций против украинских чиновников, которые ответственны за насилие в Украине, как постановила вчера Совет ЕС на уровне министров иностранных дел.