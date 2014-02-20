Днепропетровскую ОГА опять обнесли колючей проволокой

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня утром газоны возле ОГА были залиты из пожарных брандспойтов водой.

Указанные меры приняты из-за информации о возможном штурме ОГА после завершения футбольного матча «Днепр» - «Тоттенхэм» (Великобритания).

Работников ОГА и облсовета, который расположен напротив, в полдень отпустили с работы.

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Также по информации местных СМИ, на двух этажах здания облсовета разместились более 200 «титушек».

Председатель Днепропетровской ОГА Дмитрий Колесников призвал «все политические силы региона, всех гражданских активистов и футбольных фанов, лидеров общественных организаций и народные дружины - не допускать призывов к каким-либо силовым действиям, не допускать провокаций, не поддаваться на них, не поднимать руку на ближнего».

В то же время ГУ МВД в Днепропетровской области сообщает, что правоохранительные органы провели масштабную подготовительную работу, направленную на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности болельщиков и футболистов во время матча.

Во время футбольного матча ожидается прибытие около 150 английских болельщиков.

В свою очередь «ультрас» «Днепра» через соцсети сообщили, что будут бойкотировать сегодняшний матч, поскольку сегодня объявлен День траура по погибшим в Киеве.

Футбольный матч «Днепр» - «Тоттенхэм» начнется сегодня на стадионе «Днепр Арена» в 20.00.