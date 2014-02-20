В ЕС рассказали о санкциях в отношении украинской власти

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав дипломатий 28-ми стран-членов ЕС.

”Наши выводы относительно Украины должны быть усилены. В частности, это касается гуманитарной помощи: мы готовы принять раненых. Мы обсудим санкции: замораживание активов, визовые ограничения и эмбарго на поставки оружия Украине”, - сказала министр.

”Мы должны действовать решительно, но также шаг за шагом. Я думаю, что украинский кризис продлится долго”, - добавила она.

Бонино также раскритиковала Президента Украины Виктора Януковича и представителей радикальных движений, которые принимают участие в акциях протеста.

”Но именно власти Украины несет главную ответственность за ситуацию”, - добавила итальянский министр.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе сегодня должен рассматривать шаги ЕС в ответ на насилие в Украине.