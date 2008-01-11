Ющенко назначил замруководителя ДУСи известного пластического хирурга (фото)

14:39, 11 января 2008
Политика
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Указ  - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО заместителем руководителя Государственного управления делами.

Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН:  Валихновский Ростислав Любомирович - генеральный директор, основатель  и  ведущий хирург хирургического центра "Клиника доктора Валихновского". Сертифицирован по  специальностям "Общая хирургия" и "Пластическая, реконструктивная хирургия". Врач-хирург высшей категории. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Украины.

 

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