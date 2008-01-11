Ющенко назначил замруководителя ДУСи известного пластического хирурга (фото)

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Ростислава ВАЛИХНОВСКОГО заместителем руководителя Государственного управления делами. Указ размещен на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН: Валихновский Ростислав Любомирович - генеральный директор, основатель и ведущий хирург хирургического центра "Клиника доктора Валихновского". Сертифицирован по специальностям "Общая хирургия" и "Пластическая, реконструктивная хирургия". Врач-хирург высшей категории. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Украины.

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