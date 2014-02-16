Милиция сообщила, что возле КГГА неизвестные в масках оказывали сопротивление правоохранителям

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сейчас проводится проверка по факту оказания сопротивления работникам столичной милиции.

Читайте такжеЭштон приветствует освобождение протестующими КГГА«Правоохранители приехали в КГГА проверить информацию, которая поступила по линии 102, о том, что неизвестные проникли в несколько служебных кабинетов мэрии. Однако в помещение их не пустили представители так называемой комендатуры. За несколько минут сотрудников милиции окружили неизвестные в масках, касках и с палками в руках. Сначала нападавшие сорвали с нескольких правоохранителей погоны , затем повредили форменную одежду. Далее неизвестные начали наносить работникам милиции удары палками», - отмечается в сообщении.

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В главке подчеркнули, что после приезда в райуправления сотрудники милиции составили соответствующие рапорты о событии. Информация зарегистрирована соответствующим образом. Продолжается проверка.

Сейчас двух сотрудников милиции доставили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в ОСО.