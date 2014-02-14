Россия больше вмешивается в дела Украины, чем Запад - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил сегодня в эфире Польского радио, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад якобы вынуждает Украину выбрать интеграцию с Европейским Союзом вместо РФ.

"Насколько знаю, министр Лавров выражает мнение, что не нужно вмешиваться во внутренние дела Украины, чтобы позволить Украине самой выбрать. Мы согласны с этим, но считаем, что большим вмешательством является экономический бойкот, чем проведение бесед", - сказал Сикорский.

Он также отметил, что европейская интеграция украинцев положительно повлияет на товарооборот между Украиной и Россией, заметив, что это подтверждает опыт Польши.

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"Свободная торговля не направлена против кого-либо. Благодаря членству Польши в ЕС, а еще раньше благодаря действию Соглашения об ассоциации, наша торговля с Россией увеличилась, а не уменьшилась. Мы убеждены, что Соглашение об ассоциации с Украиной было бы выгодным для российской экономики", - отметил Сикорский.

Он также прокомментировал высказывание Лаврова об акциях протеста украинцев за евроинтеграцию в опубликованной сегодня его статье в газете "Коммерсант", в которой российский министр назвал неприемлемым называть "голосом народа мнение нескольких тысяч демонстрантов, которые с помощью силы хотят повлиять на власть".

"Мы в свою очередь считаем, что когда на Майдане проевропейские стремления выражают несколько сотен тысяч украинцев - это весомый политический факт", - сказал глава польского МИД.