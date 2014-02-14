Россия больше вмешивается в дела Украины, чем Запад - МИД Польши
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российская власть больше вмешивается во внутренние дела Украины, чем западные государства, поскольку использует экономическое давление, чтобы вынудить украинцев отказаться от европейской интеграции.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил сегодня в эфире Польского радио, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад якобы вынуждает Украину выбрать интеграцию с Европейским Союзом вместо РФ.
"Насколько знаю, министр Лавров выражает мнение, что не нужно вмешиваться во внутренние дела Украины, чтобы позволить Украине самой выбрать. Мы согласны с этим, но считаем, что большим вмешательством является экономический бойкот, чем проведение бесед", - сказал Сикорский.
Он также отметил, что европейская интеграция украинцев положительно повлияет на товарооборот между Украиной и Россией, заметив, что это подтверждает опыт Польши.
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"Свободная торговля не направлена против кого-либо. Благодаря членству Польши в ЕС, а еще раньше благодаря действию Соглашения об ассоциации, наша торговля с Россией увеличилась, а не уменьшилась. Мы убеждены, что Соглашение об ассоциации с Украиной было бы выгодным для российской экономики", - отметил Сикорский.
Он также прокомментировал высказывание Лаврова об акциях протеста украинцев за евроинтеграцию в опубликованной сегодня его статье в газете "Коммерсант", в которой российский министр назвал неприемлемым называть "голосом народа мнение нескольких тысяч демонстрантов, которые с помощью силы хотят повлиять на власть".
"Мы в свою очередь считаем, что когда на Майдане проевропейские стремления выражают несколько сотен тысяч украинцев - это весомый политический факт", - сказал глава польского МИД.