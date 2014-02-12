На Институтской возводят новую линию баррикад
17:15, 12 февраля 2014Политика
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Баррикады на улице Институтской начали укреплять мешками со строительным мусором
На Институтской укрепили баррикады
На Майдане Незалежности в Киеве, под пешеходным мостом через улицу Институтскую, возводят новую линию баррикад из отходов строительства.
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Как передает корреспондент УНИАН, мешки со строительным мусором на место доставляют микроавтобусами.
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