На Институтской возводят новую линию баррикад

На Майдане Незалежности в Киеве, под пешеходным мостом через улицу Институтскую, возводят новую линию баррикад из отходов строительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, мешки со строительным мусором на место доставляют микроавтобусами.