На Майдане Незалежности выключили свет

Как передает корреспондент УНИАН, в частности с верхнего выхода станции метро «Крещатик» по улице Институтской не работает уличное освещение, а также отсутствует освещение зданий Октябрьского дворца, консерватории, Дома Федерации профсоюзов, почтамта. Несколько фонарей освещают площадь возле гостиницы «Украина», верхнюю часть ТРЦ «Глобус». В то же время из дома консерватории освещена статуя Независимости. Митингующие с помощью бензиновых электрогенераторов освещают фонарями баррикады на улице Институтской и частично палаточный городок.

В то же время на Крещатике со стороны Майдана Независимости в направлении улицы Богдана Хмельницкого наружное освещение работает. На главной площади столицы в это время почти 5 тысяч человек. Ожидается, что в 19 часов со сцены Майдана выступят лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок.