Члены ПА НАТО готовы помочь Раде изменить Конституцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом шла речь сегодня во время встречи председателя ВР Владимира Рыбака и членов Парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее президентом Хью Бейли.

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Также, по мнению члена ПА НАТО В.Ващиковского, «важным элементом выхода из кризиса может стать принятие «переходного документа», который позволил бы сторонам сесть за стол переговоров». Подготовка окончательной версии, по его словам, требует значительного времени, возможно, проведения парламентских слушаний, но важность подготовки такого временного документа обусловлена нынешней ситуацией в стране, когда «может оборваться терпение» у обеих сторон.

Члены делегации предложили также рассмотреть вопрос о возможности привлечения для решения конфликта для достижения согласия в обществе, добавили в пресс-службе.