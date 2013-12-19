В НАТО считают, что РФ нарушает право свободного выбора Украины

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Россия нарушает право Украины свободно выбирать себе союзников.

Об этом он заявил он перед саммитом ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

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"Мы наблюдаем более напористую позицию со стороны России. Необходимо подчеркнуть, что эта страна (Украина) имеет право свободно выбирать союзников. Если какая-либо страна пытается давить на эту страну, принцип нарушается. Я считаю, можно сказать, что мы наблюдаем российское давление на Украину и другие страны нашего "Восточного партнерства", — заявил Расмуссен, отвечая на вопрос журналиста, обеспокоен ли он российской политикой в отношении соседей альянса.