Amnesty International начала кампанию против безнаказанности украинской милиции

Об этом сообщается на сайте украинского отделения организации.

Члены и сторонники Amnesty International во всем мире будут оказывать давление на украинское правительство путем написания писем и петиций, проведения публичных акций и лоббирования.

В рамках кампании активисты призывают украинскую власть решительно действовать и продемонстрировать неприемлемость применения силы и совершения других нарушений прав человека, а также готовность предпринять дисциплинарные и криминальные меры воздействия в случае необходимости.

В кампании принимают участие Австрия, Канада, Чехия, Франция, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, США.

С начала первой акции Евромайдана 21 ноября 2013 г. Amnesty International задокументировала многочисленные случаи нарушения права граждан на свободу мирных собраний, излишнее применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, несправедливые судебные процессы и преследования жалобщиков на действия представителей государства. Организация также зафиксировала случаи, когда журналисты становились мишенью для жестоких нападений со стороны стражей порядка, а также нарушения прав журналистов и некоторых СМИ, которые в результате были лишены возможностей освещать события Евромайдана. Также имели место случаи оказания давления на студентов за их участие в мероприятиях.

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Нет официальной статистики о количестве людей, которые жаловались на пытки и другие виды жестокого обращения, с начала демонстраций на Евромайдане. Amnesty International опросила свыше 20 человек, однако никто из них не получил от власти никаких гарантий или же доказательств, что их жалобы расследуются.

В Amnesty International отмечают, что поскольку не существует независимого органа, отвечающего за получение и расследование жалоб на жестокое обращение с гражданами сотрудников милиции и других правоохранительных органов, статистические данные о масштабах данной проблемы остаются неполными. В то время, как некоторые люди обращаются с жалобами на жестокое обращение в прокуратуру или в правоохранительные органы, другие не верят, что существующая система может вершить правосудие, а некоторые - боятся негативных последствий. На основании многочисленных инцидентов, о которых говорилось в средствах массовой информации, социальных опросов и жалоб, поступающих в правозащитные НУО, по оценкам, ежегодно тысячи украинцев становятся жертвами пыток и других видов жестокого обращения со стороны работников правоохранительных органов, при этом они не получают возмещения.

Amnesty International уже давно обеспокоена проблемой безнаказанности работников милиции. А в прошлом году также возросло общественное возмущение и разочарование отсутствием прогресса в решении данной проблемы.

«Как государство-участник Конвенции ООН против пыток и Европейской конвенции о защите прав человека, украинская власть обязана обеспечить, чтобы все заявления об истязании и других видах жестокого обращения со стороны правоохранительных органов были оперативно, независимо и эффективно расследованы», - отмечают в организации.

Amnesty International призывает власть Украины обеспечить справедливость в отдельных делах о жестоком применении силы сотрудниками правоохранительных органов к участникам Евромайдана; в полной мере сотрудничать с международными экспертами и организациями, которые расследуют нарушение прав человека во время Евромайдана, и создать постоянный независимый механизм по расследованию жалоб на жестокое обращение со стороны милиции.