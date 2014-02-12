Львовский облсовет принял бюджет области на 2014 год
Депутаты Львовского областного совета приняли бюджет области на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, документ 11 февраля на сессии облсовета поддержали 69 депутатов.
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В бюджете предусмотрен общий объем доходов в сумме 6 млрд 413 млн 622 тыс. 700 грн. Объем доходов общего фонда бюджета определили в сумме 6 млрд 253 млн 246 тыс. 800 грн, специального фонда – 160 млн 375 тыс. 900 грн, в том числе бюджета развития – 7 млн грн.
Общий объем расходов областного бюджета Львовской области в 2014 году определен в сумме 6 млрд 413 млн 22 тыс. 700 грн, в том числе объем расходов общего фонда бюджета в сумме 6 млрд 199 млн 324 тыс. 400 грн и расходов специального фонда бюджета – 213 млн 698 тыс. 300 грн, бюджета развития – 60 млн 322 тыс. 400 грн.
Читайте такжеФракция Партии регионов во Львовском облсовете приняла решение о самороспускеТакже в областном бюджете предусмотрены средства на такие программы социального направления:
– льготное медицинское обслуживание граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы - 1 млн 107 тыс. 100 грн;
– реализация Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий гражданЛьвовской области на 2014-2017 годы в части дофинансирование микропроектов общественных и благотворительных организаций по улучшению качества жизни социально незащищенных групп население области, которое финансируется из различных источников – 290 тыс. грн, выплату адресной денежной помощи ветеранам Украинской повстанческой армии, вдовам (вдовцам) политзаключенных и вдовам (вдовцам) ветеранов УПА – 1 млн грн.;
– предоставление одноразовой адресной помощи наиболее незащищенным категориям граждан – реабилитированным по статье 3 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» и пострадавшим от политических репрессий – 2 млн 550 тыс. грн и выплата одноразовой адресной помощи малообеспеченным гражданам области по представлению депутатов областного совета в соответствии с распоряжениями председателя областного совета;
– областную программу по улучшению социальной защиты многодетных семей, проживающих на территории Львовской области, – 850 тыс. грн.;
Кроме того, часть средств, которые предусмотрены на реализацию Региональной программы по международному и трансграничному сотрудничеству, европейской интеграции на 2012-2014 годы, планируется выделить на софинансирование проектов международной технической помощи, а именно: 100 тыс. грн – из общего фонда и 1 млн грн – из бюджета развития.