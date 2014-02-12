Львовский облсовет принял бюджет области на 2014 год

Как передает корреспондент УНИАН, документ 11 февраля на сессии облсовета поддержали 69 депутатов.

Читайте такжеВо Львове захватили облгосадминистрацию

В бюджете предусмотрен общий объем доходов в сумме 6 млрд 413 млн 622 тыс. 700 грн. Объем доходов общего фонда бюджета определили в сумме 6 млрд 253 млн 246 тыс. 800 грн, специального фонда – 160 млн 375 тыс. 900 грн, в том числе бюджета развития – 7 млн грн.

Общий объем расходов областного бюджета Львовской области в 2014 году определен в сумме 6 млрд 413 млн 22 тыс. 700 грн, в том числе объем расходов общего фонда бюджета в сумме 6 млрд 199 млн 324 тыс. 400 грн и расходов специального фонда бюджета – 213 млн 698 тыс. 300 грн, бюджета развития – 60 млн 322 тыс. 400 грн.

Читайте такжеФракция Партии регионов во Львовском облсовете приняла решение о самороспускеТакже в областном бюджете предусмотрены средства на такие программы социального направления:

– льготное медицинское обслуживание граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы - 1 млн 107 тыс. 100 грн;

– реализация Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий гражданЛьвовской области на 2014-2017 годы в части дофинансирование микропроектов общественных и благотворительных организаций по улучшению качества жизни социально незащищенных групп население области, которое финансируется из различных источников – 290 тыс. грн, выплату адресной денежной помощи ветеранам Украинской повстанческой армии, вдовам (вдовцам) политзаключенных и вдовам (вдовцам) ветеранов УПА – 1 млн грн.;

– предоставление одноразовой адресной помощи наиболее незащищенным категориям граждан – реабилитированным по статье 3 Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» и пострадавшим от политических репрессий – 2 млн 550 тыс. грн и выплата одноразовой адресной помощи малообеспеченным гражданам области по представлению депутатов областного совета в соответствии с распоряжениями председателя областного совета;

– областную программу по улучшению социальной защиты многодетных семей, проживающих на территории Львовской области, – 850 тыс. грн.;

Кроме того, часть средств, которые предусмотрены на реализацию Региональной программы по международному и трансграничному сотрудничеству, европейской интеграции на 2012-2014 годы, планируется выделить на софинансирование проектов международной технической помощи, а именно: 100 тыс. грн – из общего фонда и 1 млн грн – из бюджета развития.