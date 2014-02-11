Кличко придумал, как быстро вернуться к Конституции 2004 года

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

"В первую очередь мы должны вернуться к Конституции 2004 года. Это можно сделать очень быстро, и Конституционный суд должен отменить свое незаконное решение, которое принял в 2010 году", - сказал Кличко.

Следующим шагом после возвращения к предыдущей редакции Основного закона, по мнению Кличко, должно стать формирование технического правительства.

"Мы должны вернуться к Конституции 2004 года, а затем формировать переходное техническое правительство, которое возьмет на себя программу реформ в стране. За это время у нас будет время согласовать новую Конституцию со всеми политическими силами, найти баланс, прописать, чтобы эта Конституция была совершенна", - отметил политик.