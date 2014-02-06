В МИДе обещают "жесткую реакцию" на территориальные претензии стран-соседей

И. о. министра иностранных дел пообещал «жесткую реакцию» Киева в случае претензий других стран на территорию Украины. Кожара признает, что «в некоторых странах-соседях» отдельные политики на неофициальном уровне неоднократно заявляли о таких претензиях.

Политический кризис в Украине спровоцировал выдвижениетерриториальных претензий со стороны румынских политической и журналистов. Только на прошедшей неделе в румынских СМИ неоднократно поднималась данная тема, звучали призывы к руководству страны готовиться к военной интервенции для возвращения «румынских территорий».

Читайте также98% гагаузов Молдовы проголосовали на референдуме за Таможенный союз«Украина находится на пороге гражданской войны. Совсем не исключен раздел страны на проевропейский Запад и пророссийский Восток. Готова ли Румыния вмешаться для защиты румын Северной Буковины и Южной Бессарабии?», – задала вопрос правящей элите страны румынская газета Adevarul.

Пока о таких претензиях говорят только крайне правые, националистические силы и СМИ. Тем не менее, несмотря на то, что глава украинского МИДа ясно выразил обеспокоенность, никаких комментариев от официального Бухареста в ответ не прозвучало.