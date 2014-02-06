Сегодня Европарламент примет резолюцию относительно ситуации в Украине

Об этом говорится в повестке дня Европарламента. Напомним, вчера в парламенте состоялись дебаты относительно событий в Украине.

Европейский парламент собирается призвать страны-члены ЕС к подготовке персональных санкций против украинских чиновников, законодателей, олигархов, причастных к разгону Майдана и смертям активистов. Об этом говорится в совместном проекте резолюции, разработанном в ЕП.

В проекте резолюции в частности принимают во внимание то, что в Украине уже более двух месяцев продолжаются протесты против действий власти, а недовольство уже распространилось на регионы, где народ берет местные админстрации под свой котроль.

Выражается обеспокоенность тем, что, несмотря на международное давление, украинская власть продолжает проводить политику запугивания, репрессий, пыток и насилия в отношении демонстрантов.

Отмечено, что любой насильственный разгон демонстрантов или введение чрезвычайного положения будет считаться уголовно наказуемым деянием и нарушением основных прав и будет иметь серьезные международные последствия.

Читайте такжеЕС должен помешать бегству украинских олигархов в случае введения ЧП – евродепутат

Первым пунктом резолюции предлагается выразить поддержку украинскому народу, который отстаивает свободную, демократическую, независимую Украину и ее европейскую перспективу.

Европарламентарии намерены выразить глубокую обеспокоенность по поводу серьезного политического кризиса в Украине и ожесточенных столкновений в Киеве и других городах Украины.

В ЕП в свою очередь настаивают на настоящей демократической дискуссии о путях и средствах преодоления конфронтации.

Проект резолюции решительно осуждает эскалацию насилия в отношении мирных граждан и выражает соболезнование семьям погибших в результате насилия в Украине.

Украинскую власть призывают уважать права и свободы человека и принять немедленные меры по расследованию и наказанию тех, кто применял насилие в отношении мирных демонстрантов.

Читайте такжеЕвропарламент подготовил жесткую резолюцию по Украине с санкциям против чиновников

Протестующих Майдана, в свою очередь, призывают воздерживаться от применения силы и поддерживать законность своего дела мирным путем, лидеров оппозиции призывают сохранить протест мирным.

Отдельно выражается обеспокоенность по поводу чрезмерного применения насилия со стороны силовиков, "титушек" и по поводу насильственных действий ультранационалистов.

От президента Януковича требуют немедленного и безусловного освобождения и политической реабилитации всех демонстрантов и политических незаконно задержанных заключенных, в том числе Юлии Тимошенко.

Предлагается создать независимый следственный комитет под эгидой признанной международной институции, например, Совета Европы, для того, чтобы расследовать все нарушения прав человека, которые имели место со времени начала демонстраций.

Напоминается о готовности ЕС подписать с Украиной соглашения об ассоциации и ЗСТ, как только политический кризис будет преодолен, и соответствующие требования будут выполнены.

Читайте такжеДелегация Европарламента посетит Украину 26-29 января

Президента и правительство Украины призывают всерьез заняться широким диалогом с оппозицией, гражданским обществом и протестующими Майдана, чтобы разрядить напряженную ситуацию.

В пункте 14 содержится призыв к институтам ЕС, странам-членам ЕС принять немедленные действия, включая увеличение дипломатического давления.

ЕС призывают готовить персонально нацеленные меры и санкции на поездки, активы и недвижимость тех украинских чиновников, законодателей и их бизнес-спонсоров (олигархов), которые ответственны за применение насилия и смерти протестующих.

Призывают активизировать усилия с тем, чтобы остановить отмывание денег и уклонение от уплаты налогов украинскими компаниями и бизнесменами в европейских банках.

Также ЕП намерен призвать ЕС, США, МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк продолжать готовить долгосрочный пакет конкретной финансовой поддержки Украины.

Пункт 20 посвящен России и содержит призыв к РФ остановить избыточное давление, направленное на подрыв суверенного права своих соседей свободно определять свое будущее.



