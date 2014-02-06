Посол США: силовой сценарий в Украине повлечет санкции

Об этом сообщил в эфире украинского телевидения американский посол в Киеве Джеффри Пайетт, пишет ИТАР-ТАСС.

Глава дипмиссии США в Киеве уверен, что президент Украины Виктор Янукович несет ответственность за развитие ситуации в стране.

"Это - бремя на его плечах. И последствия, хорошие или плохие, будут его ответственностью", - сказал он.

От Януковича ждут активизации диалога с оппозицией, освобождения задержанных и формирования правительства, "которое вернет страну на путь политического и экономического здоровья", заявил также Пайетт.

"Думаю, что если он примет правильное решение по этим вопросам, то сможет получить широкую поддержку от международного сообщества", - отметил посол.

Американский дипломат также сообщил, что, кроме возможной международной поддержки, украинские власти могут получить и санкции, в случае совершения силовых действий против митингующих.

"Если вдруг произойдут какие-то силовые сценарии, такие как введение чрезвычайного положения или попытка силой зачистить площадь Независимости, то это бы потянуло за собою очень серьезные экономические и визовые санкции с нашей стороны", - добавил он.