Посол США: силовой сценарий в Украине повлечет санкции
Введение чрезвычайного положения в Украине или использование силового сценария для разгона демонстраций незамедлительно повлечет серьезные экономические санкции для этой страны со стороны США.
Об этом сообщил в эфире украинского телевидения американский посол в Киеве Джеффри Пайетт, пишет ИТАР-ТАСС.
Глава дипмиссии США в Киеве уверен, что президент Украины Виктор Янукович несет ответственность за развитие ситуации в стране.
"Это - бремя на его плечах. И последствия, хорошие или плохие, будут его ответственностью", - сказал он.
От Януковича ждут активизации диалога с оппозицией, освобождения задержанных и формирования правительства, "которое вернет страну на путь политического и экономического здоровья", заявил также Пайетт.
"Думаю, что если он примет правильное решение по этим вопросам, то сможет получить широкую поддержку от международного сообщества", - отметил посол.
Американский дипломат также сообщил, что, кроме возможной международной поддержки, украинские власти могут получить и санкции, в случае совершения силовых действий против митингующих.
"Если вдруг произойдут какие-то силовые сценарии, такие как введение чрезвычайного положения или попытка силой зачистить площадь Независимости, то это бы потянуло за собою очень серьезные экономические и визовые санкции с нашей стороны", - добавил он.