МВД передало дело экс-депутата Маркова на рассмотрение в Приморский суд Одессы

Как сообщили УНИАН в офисе партии «Родина», лидером которой является Марков, со ссылкой на адвоката Маркова - Александра Казарновского, предполагается, что Маркова доставят в Одессу до 9 февраля.

Как уточняется, обвинительное заключение передано 4 февраля, слушание дела начнется, как предполагает адвокат, на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову, лишенного мандата депутата ВР, инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе.

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По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.

31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

16 декабря Печерский районный суд вынес решение продлить срок нахождения Маркова под стражей до 13 февраля.