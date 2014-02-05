Уже более 90 украинских дипломатов выразили солидарность с Евромайданом

Соответствующее обращение размещено на сайте ukrdiplomat.wordpress.com

“Мы, украинские дипломаты, в рамках акции “Не бойся! Ты украинец!”, которая началась 3 февраля 2014 г., проявляя свое достоинство, честь и гражданскую позицию, выражаем солидарность с теми, кто на площадях во всей стране борется за лучше будущее для Украины. Мы выступаем за мирное урегулирование существующего кризиса, за результативный переговорный процесс, правдивое информирование общества, и против насилия и преследований. Мы убеждены в правильности стратегического курса Украины на европейскую интеграцию, на внедрение общечеловеческих и демократических ценностей в нашем обществе и государстве. Мы хотим искренне гордиться своей Родиной, представляя ее за рубежом. Слава Украине!”, - говорится в обращении.

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