Большинство украинцев на референдуме поддержали бы вступление в ЕС - исследование

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты всеукраинского социологического исследования Центра социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС».

Так, среди тех, кто намерен принять участие в референдуме, и определился со своим выбором, 57,6% граждан Украины поддерживают вступление в Евросоюз, а 42,4% готовы проголосовать за вступление в Таможенный союз, если бы такой референдум проводился в ближайшее время.

Читайте также90% украинцев поддержали бы снятие депутатской неприкосновенности - КравчукВ то же время, среди всех опрошенных 13,9% указали, что не принимали бы участия в референдуме.

Читайте также48% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС (опрос)Исследование было проведено в период с 17 по 26 января по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов - квотная выборка (по признакам возраста и пола). Всего было опрошено 2004 респондентов в возрасте 18 лет и старше, выборка репрезентативная в целом для Украины по показателям возраста, пола и типа поселения (город/село). Статистическая погрешность выборки +/- 2,2 %.