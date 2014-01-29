Оппозиция вернулись в сессионный зал и проводит совещания со своими фракциями
22:00, 29 января 2014Политика
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Лидеры фракций в Верховной Раде Украины УДАР Виталий Кличко, «Батькивщины» Арсений Яценюк и «Свободы» Олег Тягнибок вернулись в сессионный зал и проводят совещания со своими фракциями.
Оппозиция вернулись в сессионный зал и проводит совещания со своими фракциями
Как передает корреспондент УНИАН, возле каждого из них собрались депутаты фракции и они информируют их о ходе переговоров по законопроекту об амнистии.
Как сообщал УНИАН, перед этим состоялась встреча лидеров с Президентом Украины Виктором Януковичем.
В настоящее время в сессионном зале отсутствует в полном составе фракция Партии регионов.
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