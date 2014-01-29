Оппозиция вернулись в сессионный зал и проводит совещания со своими фракциями

Как передает корреспондент УНИАН, возле каждого из них собрались депутаты фракции и они информируют их о ходе переговоров по законопроекту об амнистии.

Как сообщал УНИАН, перед этим состоялась встреча лидеров с Президентом Украины Виктором Януковичем.

В настоящее время в сессионном зале отсутствует в полном составе фракция Партии регионов.