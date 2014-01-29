В Ивано-Франковске целое подразделение "Альфа" перешло на сторону народа

00:14, 29 января 2014
Политика
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Шесть представителей Ивано-Франковского центра специальных операций "Альфа" написали рапорты на увольнение.

Как сообщает "Галицкий корреспондент", 28 января утром ивано-франковских бойцов "Альфы" собрали на совещание и поставили ультиматум: либо поддержать действующую власть, либо увольняться.

"Поскольку мы давали присягу украинскому народу, мы решили уйти в отставку всем подразделением", — отметил один из бойцов.

Эту информацию подтвердил депутат Ивано-Франковского облсовета Николай Палийчук, отмечает iPress.

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