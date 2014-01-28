В Сумах футбольные фанаты поддержали Евромайдан

Как передает корреспондент УНИАН, болельщики опубликовали соответствующее заявление в социальных сетях.

Читайте такжеУльтрас полтавской «Ворсклы» выразили солидарность с Майданом«Мы, фанаты футбольного клуба «Сумы», осуждаем действия оккупационного режима, который вышел на тропу войны с украинским народом. Мы - молодое поколение украинцев, которое хочет жить в развитой и богатой стране! Также хотим призвать людей, работающих в правоохранительных органах, не продавать себя и не выполнять преступные приказы антинародной власти, а поддержать и защитить украинский народ, которому вы присягали на верность. Не защищайте власть, которая и вас, и нас считает рабами. Полюбите свой народ и свою Украину так, как любим ее мы! Мы украинцы, и гордимся этим!», - говорится в заявлении.

Читайте такжеЛуганские фанаты «Зари» заявили, что не станут «титушками»Кроме того, болельщики обратились к жителям Сум и области не поддаваться искушению заработать деньги, поддерживая власть на антимайданах и исполняя позорную роль «пушечного мяса» в виде «титушек».

«Не живите только настоящим, а подумайте о будущем ваших детей, которое вы можете продать за 300 грн. Мы верим, что совместными усилиями мы добьемся победы и вместе построим цветущую страну, народ которой будут уважать во всем мире! Слава Украине!», - сообщается на странице фанатов в социальной сети.