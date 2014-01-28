На Киевщине неизвестные подожгли офис Партии регионов

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в области, по указанному адресу прибыли правоохранители и пожарные. Горело одноэтажное здание, в котором был размещен офис районной политической организации Партии регионов.

Силами сотрудников МЧС пожар сразу был ликвидирован и огонь не успел распространиться дальше, поскольку под угрозой оказались соседние здания, вплотную прилегающие к горевшему офиса, - банковское учреждение и общество с ограниченной ответственностью, помещения районного сектора по вопросам пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, кабинет частного нотариуса, кафе.

При осмотре места пожара правоохранители обнаружили поврежденное стекло оконной рамы офиса, а на полу остатки разбитой стеклянной бутылки. В результате пожара огнем уничтожены шторы, стол с бумагами, повреждена оргтехника, частично обгорела стена возле окна.

Следственным отделением Переяслав-Хмельницкого ГО ГУМВД Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.