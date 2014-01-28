Рыбак объявил перерыв в Раде на 30 минут

В работе Верховной Рады объявлен перерыв до 10.50

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут - до 10.50. Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель ВР Владимир Рыбак. Читайте такжеВР сегодня на сессии рассмотрит всего один вопрос По его словам, перерыв объявлен по предложению лидеров фракций для проведения консультаций.

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