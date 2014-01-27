В Сумах по факту захвата ОГА открыли уголовное производство

В Сумах по факту блокирования и захвата административных зданий Сумской областной государственной администрации и областного совета следственным отделом горотдела УМВД Украины в Сумской области начато уголовное производство по ч. 1 и 2 ст. 341 Уголовного кодекса Украины (захват и блокирование государственных или общественных зданий).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

За такие уголовные преступления санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ведутся первоочередные следственные действия по установлению организаторов и участников совершения уголовного преступления.

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Процессуальное руководство предварительным расследованием осуществляет прокуратура г. Сумы.

Ход расследования контролирует прокуратура Сумской области.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 26 января вечером митингующие заняли Дом советов, в помещении которого областной и городской советы проводят свои сессии. В дом зашли отряды самообороны, которые взяли под свой контроль все входы, выходы и помещения здания.

Сегодня, 27 января, ночью в Сумах работники милиции зачистили территорию, которую контролировали активисты Евромайдана. Около 300 силовиков , вооруженных дубинками, а также щитами и касками зачистили площадь Независимости и Дом советов.