Янукович: Власть остановит радикалов или по-доброму, или в рамках закона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с представителями духовенства, входящими в Совет церквей.

Янукович отметил, что наведение порядка - это вопрос правоохранительных органов, которые несут за это ответственность по закону, и никто не дает указаний - “кого хватать, кого не хватать”.

“Все, кто нарушает закон и несет опасность сегодня государству, должны быть остановлены. И дальше с ними нужно разобраться — виновны, пусть отвечают, не виновны — выпускать”, - сказал Президент.

Он заметил, что “будет делать все, чтобы остановить конфликт, и остановить насилие, и установить стабильность в стране”.

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Он подчеркнул, что сегодня очень важно разделять людей, которые вышли на мирный протест, и радикалов, которые ни перед чем не остановятся.

“Я каждый день думаю об этих людях, которые вышли на эти акции протеста. На одной части, я бы говорил на мирной части, и на второй, которая радикально настроена. Я никогда не понимал насилия в своей жизни. И мне трудно сейчас дать ответ, какова цена насилия”, - сказал он, подчеркнув, что «высшей ценностью является жизнь. И когда кто-то поднимает руку на эту жизнь, это большой грех».

В отношении радикальной части митингующих, Президент сказал: “Если удастся остановить по-хорошему, будет по-хорошему. Если не удастся, то будут применены все законные методы”.