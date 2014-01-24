Янукович обещает переформатирование правительства и амнистию активистам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями духовенства, входящих в Совет церквей.

Он отметил, что сегодня у людей есть вопросы к некоторым чиновникам.

Президент подчеркнул, что раз люди вышли на улицу, значит что-то было не так.

"Что-то было не так. А за этим стоят люди. И вот мы этих людей на этой сессии (28 января - УНИАН) совместно с депутатами примем по ним решения и Президент подпишет указ, и мы переформатируем правительство", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что нужно найти оптимальный вариант профессионального состава правительства, которое бы профессионально работало на Украинское государство.

Также Виктор Янукович обещает амнистию участникам акций протеста, которые не совершали тяжких преступлений.

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Президент отметил, что 28 января состоится, так сказать, "чрезвычайная сессия (Верховной Рады Украины), на которой будет рассматриваться та повестка дня, которая сегодня является необходимой для того, чтобы снять острые вопросы в обществе. Я убежден в том, что парламент выработает все вопросы и мы по ним найдем взаимопонимание».

Рассказывая о ходе переговоров с оппозицией, Янукович отметил, что стороны договорились принять решение об амнистии для всех, кто был задержан во время акций протеста, в том числе и радикалов.

"Мы вчера договорились, что после принятия в парламенте закона об амнистии для тех людей, которые сейчас задержаны в процессе этих акций, в том числе и радикальных, но которые не совершали тяжких преступлений, они все будут освобождены", - сказал Янукович.

При этом он отметил, что сегодня отрабатываются соответствующие предложения.

Янукович подчеркнул, что сегодня этот закон действует, и все люди освобождены. Он напомнил, что амнистия уже была применена после событий 30 ноября, 1 декабря. Но после этого состоялись новые события, которые Президент назвал радикальными.