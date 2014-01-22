Беркут разогнал активистов, разобрал баррикады и вернулся на исходную позицию

Под натиском спецназовцев МВД люди массово бежали с улицы Грушевского на Крещатик. Во время операции по рассеиванию митингующих бойцы спецназа также перешли на бег и стремительно вытеснили людей в сторону Крещатика.

По состоянию на 12.35 «беркутовцы» остановились возле гостиницы “Днепр”, а митингующие отступили на Майдан Незалежности.

На самом Майдане где находятся митингующие, объявлена тревога. Людей по громкоговорителю предупреждают о том, что на Майдан идут колонны милиции.

Тем временем правоохранители сгруппировались по периметру улицы Грушевского и продолжили использовать против митингующих оружие с резиновыми пулями.

Среди митингующих много пострадавших как от шумовых гранат, так и непосредственно от столкновений со спецназовцами.

После нескольких минут на Европейской площади в Киеве митингующие пошли в наступление. "Беркут" отступает.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен протестующих пошли в наступление на «Беркут». В стражей порядка летят «коктейли Молотова» и камни.

Сейчас «Беркут» вернулся на площадь перед стадионом «Динамо».

Протестующие заняли позицию напротив Парламентской библиотеки.