Госдума России приняла заявление «Об обострении ситуации на Украине»

В заявлении отмечается, что протесты в Украине приобретают «все более масштабный и агрессивный характер», «по существу, имеют место попытки свержения легитимных институтов власти в стране силовым путем».

Отмечается, что продолжаются несанкционированные митинги, захват и блокирование административных зданий, погромы, разрушение исторических монументов, включая памятники героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. При этом правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение общественного порядка, подвергаются нападениям организованных групп, использующих холодное оружие и горючие смеси.

«Обстановка в стране дестабилизируется, имеются пострадавшие как среди протестующих, так и среди сотрудников правоохранительных органов. Вызывает сожаление, что все это провоцируется и используется представителями оппозиции, которые цинично называют себя сторонниками демократии», - заявляют российские депутаты.

При этом они подчеркивают, что ответственность за обострение ситуации в Украине, помимо представителей экстремистской части оппозиции, несут и западные политики, грубо вмешивающиеся во внутренние дела суверенной Украины, выступающие на митингах, организованных оппозицией.

Госдума РФ предупреждает о недопустимости внешнего давления на Украину, навязывания ей геополитического выбора в пользу ассоциации с Европейским Союзом.

Российские депутаты заявляют, что поддерживают решение руководства России о предоставлении Украине стабилизационного кредита и снижении цены на газ без каких-либо политических условий в целях поддержки «братского украинского народа». Депутаты Госдумы заверяют, что окажут полную законодательную поддержку совместным масштабным проектам в сферах экономики, науки, культуры.

Кроме того, Госдума вновь обращается к оппозиционным силам Украины, «совершающим противоправные действия, с призывом отказаться от насилия в любой форме, немедленно прекратить силовое противостояние, вступить в конструктивный диалог с властью, разрешать все стоящие перед украинским обществом проблемы в строгом соответствии с Конституцией и национальным законодательством».