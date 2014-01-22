На подъездах к Киеву собираются автобусы с неизвестными, а в центре столицы группируются "титушки"

00:05, 22 января 2014
Политика
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На всех подъездах к Киеву появляются автобусы с неизвестными людьми.

Активисты Автомайдана пытаются отследить их движение. Как сообщает корреспондент УНИАН, появление и движение автобусов хаотичны, как будто они пытаются запутать автомайдановцев.

Кроме того, в центре столицы собираются небольшие группы, примерно по 10 человек, "титушек"

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