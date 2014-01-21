Крымскотатарский меджлис призывает созвать сессию Совета и отменить «законы 16 января»





Об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса.

«Украина и ее граждане переживают самые опасные и трагические дни со времени провозглашения независимости. Политический кризис перешел в фазу открытого и силового противостояния между обществом и властью. <...> В ходе столкновений между участниками мирных собраний в Киеве и спецподразделениями МВД и внутренних войск пролилась кровь, сотни людей получили огнестрельные ранения и увечья. Дальнейшая эскалация насилия в стране грозит установлением режима диктатуры и насилия, что станет катастрофой для всей Украины и ее граждан, независимо от национальности и вероисповедания», - сказано в нем.

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«Президиум Меджлиса крымскотатарского народа требует созыва внеочередной сессии Верховной Рады Украины с целью немедленной отмены законов, принятых 16 января 2014 года и ограничивающих права и свободы человека, и принятия решений, направленных на мирное разрешение сложившейся ситуации», - говорится в заявлении крымских татар.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление.

На следующий день Президент Виктор Янукович подписал данные законы, 21 января они были опубликованы в официальной прессе.