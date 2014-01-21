Следователи хотят арестовать 10 подозреваемых в «массовых беспорядках»

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Сегодня следователи милиции по согласованию с процессуальными руководителями направили в районные суды Киева ходатайства об аресте 10 подозреваемых в массовых беспорядках, которые начались 19 января на ул. Грушевского», - говорится в сообщении.

«Установлено, что во время акции протеста радикально настроенные митингующие, пытаясь прорвать блокаду правоохранителей на ул. Грушевского возле стадиона Динамо, спровоцировали массовые столкновения с правоохранителями, которые сопровождались насилием, поджогами, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались в качестве оружия», - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что «в связи с указанными событиями было начато уголовное производство по ст. 294 УК Украины».

По сообщению прокуратуры, «ввиду степени тяжести преступления и социальной опасности, которую представляют для общества участники массовых беспорядков, следователи милиции и прокуратуры обратились в суды с ходатайствами об избрании десяти подозреваемым лицам меры пресечения в виде содержания под стражей».

В прокуратуре напомнили, что «в настоящее время уже сообщено о подозрении 22 лицам, которые были участниками массовых беспорядков на ул. Грушевского».