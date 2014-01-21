Регионал Олийнык признал, что по новому закону его бы наказали в 2004 году
Автор скандального закона регионал Владимир Олийнык признал, что за его возгласы в 2004 году "Зека геть!", он бы должен был отвечать за клевету.
Об этом пишет Украинская Правда.
Олийнык пояснил детали своего закона.
"Если вы распространили ложную информацию, то это еще не основание привлекать вас к уголовной ответственности. Кто-то пойдет в суд и заставит вас опровергнуть", - рассказал Олейник.
При этом, по его словам, за распространение заведомо ложной информации последует уголовная ответственность.
"Если вы будете распространять информацию, которая, вы знаете заранее, ложная, то тогда есть основания привлекать к уголовной ответственности. Ибо вы уже действуете, как киллер", - заявил автор закона.
Олейнику напомнили, как он в 2004 году скандировал на оранжевом Майдане "Зека геть!"
Он признал, что тогда говорил такие слова, но считает их клеветой и уже попросил за них извинения.
"Если вы сделали высказывание, которое оскорбляет человека, а я такое высказывание сделал, то я извинился и сказал, что больше такого не буду делать", - пояснил Олийнык.
На вопрос, кого он имел в виду, депутат сказал, что говорил о тогдашнем кандидате в Президенты и нынешнем Президенте Викторе Януковиче.
"Я беру ответственность на себя, и говорю что это некрасиво, оскорблять другого человека. Я знаю, что президент очень верующий человек, способный прощать. Не бойтесь извиниться", - сказал Олийнык.
Олийнык признал, что за такие высказывания по его закону он должен был бы отвечать.
"Это не тянет на экстремизм, но тянет на клевету. Нельзя распространять заранее ложную информацию", - рассказал Олейник.