Регионал Олийнык признал, что по новому закону его бы наказали в 2004 году

Об этом пишет Украинская Правда.

Олийнык пояснил детали своего закона.

"Если вы распространили ложную информацию, то это еще не основание привлекать вас к уголовной ответственности. Кто-то пойдет в суд и заставит вас опровергнуть", - рассказал Олейник.

При этом, по его словам, за распространение заведомо ложной информации последует уголовная ответственность.

"Если вы будете распространять информацию, которая, вы знаете заранее, ложная, то тогда есть основания привлекать к уголовной ответственности. Ибо вы уже действуете, как киллер", - заявил автор закона.

Олейнику напомнили, как он в 2004 году скандировал на оранжевом Майдане "Зека геть!"

Он признал, что тогда говорил такие слова, но считает их клеветой и уже попросил за них извинения.

"Если вы сделали высказывание, которое оскорбляет человека, а я такое высказывание сделал, то я извинился и сказал, что больше такого не буду делать", - пояснил Олийнык.

На вопрос, кого он имел в виду, депутат сказал, что говорил о тогдашнем кандидате в Президенты и нынешнем Президенте Викторе Януковиче.

"Я беру ответственность на себя, и говорю что это некрасиво, оскорблять другого человека. Я знаю, что президент очень верующий человек, способный прощать. Не бойтесь извиниться", - сказал Олийнык.

Олийнык признал, что за такие высказывания по его закону он должен был бы отвечать.

"Это не тянет на экстремизм, но тянет на клевету. Нельзя распространять заранее ложную информацию", - рассказал Олейник.