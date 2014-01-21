На Грушевского уже собрались несколько тысяч человек, священники сдерживают противостояние

На улицу Грушевского в центре Киева, где с 19 января продолжается противостояние между митингующими и бойцами спецподразделений милиции, продолжают приходить люди. Возле стадиона “Динамо” уже находится несколько тысяч митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, перемирие между бойцами внутренних войск МВД и демонстрантами продолжается.

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Между баррикадой и кордоном правоохранителей стоят священники, которые пришли сюда около 7.00, они не допускают обострения ситуации.

Также некоторые митингующие заходят погреться в здание, где размещены институты Национальной академии наук, на входе в которое установлен белый флаг с красным крестом, и где функционирует медицинский центр.